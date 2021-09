Zaniolo e il doppio gestaccio ai tifosi della Lazio al derby: accuse e polemiche

Nicolò Zaniolo nel centro del mirino: è lui il protagonista - o comunque uno dei protagonisti - del derby Lazio-Roma, finito 3-2. Prima il rigore non fischiato (e la Lazio che nella stessa azione segna il 2-0 con l'ex Pedro) poi il rigore invece assegnato (che riapre la partita). Infine, e qui partono le polemiche, l'uscita dal campo e lo sguardo rivolto verso la Monte Mario: la mano sulle parti intime e la provocazione verso i tifosi laziale.

Zaniolo did this to the Lazio fans at the end of the match pic.twitter.com/rGUpYBjJg2

— Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) September 26, 2021