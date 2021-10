Zaniolo, trauma in iperflessione al ginocchio sinistro. Approfondimenti in vista dell'impiego in Roma-Napoli

Domenica 17 Ottobre 2021, 22:08 - Ultimo aggiornamento: 23:08

Nicolò Zaniolo, ancora uno stop per il centrocampista della Roma. Attorno al 20' della partita contro la Juventus il calciatore è rimasto a terra seduto dopo un risentimento. Ha provato a rialzarsi e a giocare, ma dopo 5 minuti è stato sostituito da El Shaarawy.

Zaniolo, Iperflessione al ginocchio sinistro

Si tratterebbe di un trauma in iperflessione al ginocchio sinistro per il giovane centrocampista della Roma, fa sapere il club giallorosso. Approfondimenti in vista dell'impiego in Roma-Napoli. Domani saranno effettuati degli accertamenti. Apprensione anche in vista del prossimo appuntamento in campionato di domenica 24 ottobre quando la Roma ospiterà il Napoli. Bisognerà sciogliere i dubbi per l'impiego del fantasista per il big match.