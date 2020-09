Zaniolo, alle 9 l'ingresso in clinica per la risonanza magnetica: si teme la lesione del crociato

Giornata chiave per Nicolò Zaniolo che ieri al minuto 42 della partita dell’Italia contro l’Olanda vinta 1-0 ha riportato una forte distorsione al ginocchio sinistro (quello non operato), ma il timore è di una nuova lesione del crociato che potrebbe tenerlo lontano dal campo per altri 6 mesi. Il calciatore, pochi istanti prima di un contrasto con van de Beek, ha caricato troppo sul ginocchio sinistro riportando così l’infortunio. Il centrocampista è uscito dalla Cruyff Arena con l’arto completamente fasciato, ma camminando senza stampelle. Nella notte il ritorno in Italia con il charter azzurro e in giornata gli esami strumentali.

Dramma Zaniolo, ginocchio ko. Il prof. Ferretti: «Brutta distorsione», si teme il crociato. La Roma: «Oggi gli esami»

Ore 8.59 - Zaniolo è arrivato alla Clinica Villa Stuart in auto accompagnato dalla mamma Francesca Costa, dalla fidanza Sara Scaperrotta e un membro del suo entourage. Il centrocampista, vestito con pantaloncini chiari, maglietta nera, un cappellino con visiera al contrario e mascherina sul volto, è entrato in clinica senza l’ausilio delle stampelle e camminando in maniera fluida. Tra pochi minuti si sottoporrà alla risonanza magnetica che accerterà il grado dell’infortunio.



- Il charter azzurro è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. Zaniolo si è diretto nella sua abitazione di Roma per recuperare gli effetti personali, in mattinata si recherà alla clinica Villa Stuart dove si sottoporrà a risonanza magnetica ed eventualmente a intervento chirurgico.