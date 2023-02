Martedì 7 Febbraio 2023, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 10:23

In giornata Nicolò Zaniolo sarà un calciatore del Galatasaray. Nella notte la Roma e il club turco hanno trovato l’accordo definitivo per il trasferimento, ritardato a causa del recente terremoto che ha sconvolto il paese. I giallorossi incasseranno 25 milioni bonus compresi di cui il 15% della parte fissa sarà corrisposto all’Inter, mentre il giocatore firmerà un contratto da 3,6 milioni fino giugno 2027 (quattro anni e mezzo). Inoltre, l’esterno è riuscito a far inserire una clausola rescissoria da 35 milioni che potrebbe scendere negli anni.

Zaniolo oggi a Istanbul

In queste ore Nicolò sta preparando le valigie a La Spezia per trasferirsi a Istanbul, un aereo dei giallorossi (turchi) è pronto ad andare a prelevarlo a Milano. Un epilogo voluto principalmente dal giocatore che aveva il timore di restare fermo per quattro mesi. La spaccatura con il presidente Friedkin era troppo profonda per essere sanata e la prospettiva di restare in tribuna fino all’inizio del prossimo campionato ha terrorizzato il giocatore. Si chiude così la storia tra la Roma e Zaniolo, un diamante grezzo che non è mai riuscito a splendere.