Zaniolo, la lite con Torregrossa e poi la gioia del gol: «Il mio punto di ripartenza»

«Sono molto felice perché dopo sei mesi di sacrifici c’è stato un coronamento di un nuovo punto di partenza con la Roma . Sono felice anche per la squadra perché sta ritrovando la strada giusta. Serata perfetta, speriamo di continuare così.Ogni giorno mi pongo degli obiettivi per tornare al 100%. Vado al campo un’ora prima. Gli obiettivi non sono a lunga durata ma li faccio giorno dopo giorno. In Europa League potrò dare una mano se starò bene», le parole di Zaniolo dopo il gol al Brescia. «Sono due settimane che mi alleno e posso fare poco perché ogni tre giorni si gioca. Sto al 60-65% della mia forma. Sono contento, in testa non sono liberissimo, soprattutto sui cambi di direzione. Ma col tempo tornerò come prima».