Mercoledì 2 Febbraio 2022, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 13:35

Quanto valga Zaniolo, ora è quasi impossibile stabilirlo. Se si crede nel suo talento, il prezzo può finire alle stelle; se si guarda solo il rendimento, allora se ne può parlare al ribasso e rimettere tutto in discussione. Ai tempi dell’infortunio (il primo, rottura del legamento, gennaio 2020 durante Roma-Juventus), Nicolò, proprio dalla Juventus era valutato circa 40 milioni di euro. Valutazione riportata sul famoso pizzino dell’allora ds bianconero, Fabio Paratici. Due infortuni dopo, quanto vale Zaniolo? Non si sa. Forse sempre 40, magari 50. Siamo lì, ai concetti di prima. Ma può valerne anche di più, perché una vera esplosione, questo ragazzo, uno degli ultimi talenti del calcio italiano, non ce l’ha mai (ancora) avuta. La attendiamo, la attendono con ansia i tifosi della Roma e quelli della Nazionale e chissà, magari i tifosi che ambiscono ad averlo nella propria squadra, dopo le parole di Pinto.

Roma, il caso Zaniolo infiamma radio e social: «Nicolò non si tocca», «Siamo nell’era Pallotta 2.0»

Zaniolo, per la Roma è sul mercato. Rinnovo in stand-by, Juve in pole, poi le inglesi

Pinto: «Nessuno può garantire che Zaniolo resterà alla Roma»

RITARDO

Esplosione in ritardo ma non solo per colpe sue, sia chiaro. Due ginocchia regalate al tempo e al calcio, non aiutano il percorso di crescita di Zaniolo. Che in questi due anni si è perso la possibilità di affermarsi definitivamente nella Roma dopo l’avvio convincente con Eusebio Di Francesco, che lo ha fatto esordire ed è stato il primo a credere davvero in lui, seppur appena diciannovenne, e la vittoria dell’Europeo, perché Roberto Mancini ha deciso di fare a meno di lui in extremis, ritenendo che il recupero dopo il secondo intervento non fosse completo. Diciamo pure che questa doveva essere la stagione del completo rilancio, ma fino a ora il bilancio è in rosso. In 24 partite giocate, solo due reti in campionato e due in Conference, compreso il preliminare. Poco per uno come lui, che stenta a decollare e che in passato si è anche perso in qualche alzata di testa (vedi in Under 21 e nella Nazionale maggiore, più i suoi atteggiamenti social poco apprezzati dalla Roma, ma erano peccati di gioventù). Non è semplice trovare la brillantezza dopo quasi due stagioni saltate, ma Nicolò è più di quello che stiamo vedendo e abbiamo visto fino a ora. Il talento c’è e non se l’è portato via il doppio infortunio, l’inattività e il tempo gli hanno regalato un fisico da culturista. Tutto muscoli e potenza: più tosto, meno agile. Più soggetto a infortuni, anche muscolari. Mourinho stesso ha detto "ha ancora paura di rifarsi male, deve abituarsi e deve essere in grado di vincerla". E’ aperto anche il dibattito su cosa sia Zaniolo per una squadra: una punta, una mezz’ala, un esterno? Fino a ora non si è fatto mancare nulla. Mourinho lo ha schierato al lato nel suo iniziale 4-2-3-1 e poi attaccante, spalla di Abraham nel 3-5-2. Il ct Roberto Mancini ha rilanciato: “per me è una mezz’ala”. Il rischio, per chiunque, è di non essere né carne e né pesce, un po’ quello che è accaduto a Alessandro Florenzi nel pieno della sua carriera: terzino, esterno alto, senza riuscire a eccellere né da una parte né da un’altra. Zaniolo per confermarsi al top e per vivere una carriera da vero protagonista, deve ritrovare se stesso e la continuità. Ha bisogno di equilibrio, in campo e negli atteggiamenti fuori dal campo, deve evitare quel tipo di reazioni da derby, pessima la risposta ai tifosi della Lazio dopo l’ultima stracittadina, o qualche atteggiamento indolente, evidenziato e smorzato da Mourinho, durante alcuni allenamenti in passato. L’aspetto caratteriale, per un calciatore, non è mai da sottovalutare. Quanti talenti sono stati buttati via? Tanti, troppi. E Zaniolo non deve andare incontro a questi rischi.