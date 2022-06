Roma, Zalewski ricorda il papà in un quadrangolare a Poli

ROMA Una giornata da ricordare. Con l'inevitabile malinconia nel cuore ma con la gioia di constatare di persona che il ricordo del papà è ancora vivo. Oggi Nicola Zalewski, di rientro dagli impegni con la nazionale polacca, ha partecipato a Poli, al "1º Memorial Krzysztof Zalewski - in ricordo di un amico", quadrangolare che ha visto scendere in campo i ragazzi del 2014 di Nuova Spes Poli, Audace Calcio, Villa Adriana e Guidonia Calcio, e un triangolare con i classe 2010. L'evento ha preso il via alle 17,30 nel piccolo paese si trova tra Palestrina e Tivoli con il calciatore giallorosso, visibilmente emozionato, che ha premiato personalmente i partecipanti, firmando autografi e concedendosi alle decine di richieste di foto e selfie. Da domani Zalewski staccherà la spina, partendo per le vacanze. L'appuntamento è per il 4 luglio a Trigoria.