Zagarolo, parla Gimelli: «Vogliamo fare punti contro la Mariglianese»

Il capitano dell'Atletico Zagarolo Cristiano Gimelli scuote i suoi compagni dopo la beffarda sconfitta subita dalla sua squadra nel derby ad opera del Palestrina. Ecco le parole rilasciate dal leader degli amaranto sulla squadra dei rivali: «Sicuramente non ha sfigurato, ma questo era in programma visto il blasone che lo contraddistingue. Tuttavia undici contro undici sarebbe stata tutta un’altra gara, e devo fare comunque un grande applauso al mio gruppo perché anche con l’uomo in meno ha lottato con orgoglio fino alla fine rendendo la vita degli ospiti complicata». Il capitano dell'Atletico Zagarolo guarda avanti e si sofferma sul prossimo avversario di turno, la Mariglianese: «È un avversario sicuramente temibile, maggiormente perché nella specifica circostanza potrà fare leva sul fattore campo. La terra battuta è una superficie per noi anomala, dovremmo essere bravi a superare l’impatto ambientale, stare concentrati e determinati sin dall’avvio e cercare di portare a casa il risultato».

