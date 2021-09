Mercoledì 22 Settembre 2021, 10:13

La Lazio perde Mattia Zaccagni. Niente Torino e derby anzi, vista la situazione, non è escluso che l’esterno offensivo biancoceleste torni a disposizione dopo la sosta. Una brutta tegola per Sarri in un momento delicato con partite ravvicinate, visto che da qui al 3 di ottobre la Lazio giocherà domani col Torino, derby domenica, giovedì col Lokomotiv in Europa League e poi il Bologna.