Lazio, Sarri attende Zaccagni e pensa alla formazione anti Juve: un ballottaggio a centrocampo

Si avvicina il ritorno ufficiale in campo per la Lazio. I biancocelesti proseguono la preparazione alla sfida contro la Juventus, un match sul quale Sarri punterà molto. Dopo i tre punti conquistati al Maradona, il club capitolino (seguito da oltre 1500 tifosi) sarà chiamato a confermarsi anche all’Allianz Stadium per cercare di cancellare i due brutti passi falsi con Lecce e Genoa. Contro i bianconeri il tecnico punterà ad avere la migliore formazione possibile, ma dovrà ragionare su alcune scelte visto che dopo tre giorni ci sarà anche l’esordio in Champions League con l’Atletico Madrid.

Lazio, ballottaggio Kamada-Guendouzi per la Juventus

Ad oggi il dubbio principale è in mezzo al campo su chi verrà scelto tra Kamada e Guendouzi. Le quotazioni del francese, che ieri si è presentato ufficialmente in conferenza stampa, sono in crescita, ma non sarà semplice spodestare il giapponese, soprattutto dopo il gol vittoria segnato contro il Napoli. Gli impegni con la propria Nazionale avrebbero potuto influire sulla scelta del Comandante, ma l’ex Eintracht non solo ha riposato martedì nell’amichevole vinta 4-2 dal Giappone contro la Turchia, ma ieri ha già svolto il primo allenamento della settimana in gruppo.

Lazio, Mandas: «Un onore che Sarri mi abbia voluto trattenere. Sono in un top club a livello europeo»

Zaccagni atteso in gruppo oggi. Pedro scalpita per una chance

Il ballottaggio tra i due per completare il centrocampo conrimarrà aperto fino alla diramazione delle formazioni ufficiali della sfida. Nelle altre posizioni non dovrebbero esserci grandi dubbi. Sarri è intenzionato a confermare l’assetto visto al Maradona, ma valuterà anche alcuni acciacchi, su tutti quelli di. Reduce da due partite da titolare con l’, ieri l’esterno è stato l’unico a esser gestito a Formello e oggi è atteso in gruppo. Difficilmente rinuncerà alla sfida con la Juventus, ma se Sarri dovesse ragionare anche in ottica Atletico, allora potrebbero aumentare le chance di, ieri allenatosi a parte solo in mattinata, ma nel pomeriggio tornato regolarmente con i compagni.