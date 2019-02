Youth League, Roma e Juventus eliminate da Midtjylland e Dinamo Kiev

Fine dell'avventura in Youth League (il torneo dedicato alle squadre Primavera) per Juventus e Roma, eliminate nei playoff (che mette di fronte le vincitrici dei campionati nazionali con le seconde classificate della Champions League Junior) per l'accesso agli ottavi di finale. I bianconeri hanno perso seccamente a Kiev, battuti 3-0 dalla Dinamo, mentre i giallorossi, impegnati contro i danesi del Midtjylland, sono stati eliminati ai rigori dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1.

