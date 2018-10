Youth League, la Roma primo successo: 3-1 contro il Cska

Arriva la prima vittoria in Youth League per la Primavera di Alberto De Rossi dopo le sconfitte nel girone contro Real Madrid e Viktoria Plzen. I giallorossi, dopo il 31 contro i russi, tornano in corsa per la qualificazione agli ottavi. Primo tempo chiuso sul 2-0 grazie alle reti di Riccardi (destro da fuori area) e Bouah (su assist di tacco di Marcucci). Piccole sofferenze arrivano a inzio ripresa, in virstu del gol di Eleev. Ma un solo minuto dopo, D'Oraizo riporta a due i gol di vantaggio. Al 73' lo stesso D'Orazio si fa parare un calcio di rigore.

Ultimo aggiornamento: 18:15

