Yildiz, chi è il talento della Juve in gol a Frosinone: ecco il turco che si è tagliato i capelli per volere di Allegri

Kenan Yildiz, in gol contro il Frosinone. Chi è? Oggi - 23 dicembre - prima da titolare con la Juventus. La titolarità allo "Stirpe" non è un premio ma il frutto del lavoro del turco classe 2005, predestinato che rappresenta sia il presente sia il futuro della Juventus. Nato in Germania ma di origini turche, l'attaccante classe 2005 (tra i migliori 60 al mondo di questa annata secondo il Guardian) è stato strappato alla concorrenza del Bayern Monaco, dove aveva mosso i primi passi a 6 anni fino a raggiungere l'Under 19. «La Juventus mi ha dato la migliore opzione per il futuro» ha raccontato Yildiz, che è una seconda punta rapida, bravo nel gioco in verticale e - come sottolineato da Allegri - «che bada al sodo».

C'è una data nel destino di Yildiz: il 1° ottobre 2022.

Allegri e il "caso" capelli dopo l'esordio

Per Yildiz l'esordio in Serie A è arrivato lo scorso 20 agosto, contro l'Udinese, entrando a cinque minuti dalla fine al posto di Vlahovic. Allegri lo elogia, ma non prima di una tiratina d'orecchie: «Deve tagliarsi i capelli, se li è toccati cento volte». Yildiz il giorno dopo, all'allenamento, si presenta con un nuovo taglio corto. Tanto che, ancora oggi, gli amici lo prendono in giro: «Sai cosa mi è piaciuto del tuo esordio? I capelli...». Yildiz è nato in Germania, ma è di origini turche. Due opzioni per la nazionale, ma una chiara volontà: vestire la maglia della Turchia, con cui aveva già giocato in Under 21 e Under 17. Così Vincenzo Montella ha colto la palla al balzo, convocandolo per la prima volta a ottobre 2023. Prima il debutto con la Croazia, poi il gol contro la "sua" Germania il 18 novembre. Con la Juve ha il contratto fino al 2027.