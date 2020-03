Wu Lei, attaccante cinese dell' Espanyol, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato la Federcalcio del suo Paese in una nota. «Wu Lei ha sintomi lievi ed è attualmente in cura. La Federcalcio cinese ha mantenuto strette comunicazioni con l'Espanyol e fornirà tutta l'assistenza necessaria a seconda del caso. Contiamo che possa recuperare presto». Il ventottenne di Nanchino si trova al momento in isolamento nella sua casa di Barcellona.

