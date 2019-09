Women's Champions League, la Fiorentina umiliata dall'Arsenal: 0-4

Falsa partenza per i club italiani nella Women's Champions: dopo il ko casalingo della Juve, ieri contro il Barcellona (0-2), ecco la sconfitta interna della Fiorentina contro l'Arsenal (0-4). La Viola, allenata da Antonio Cincotta, è stata umiliata al Franchi nella gara d'andata dei sedicesimi di Champions League. Poker delle campionesse d'Inghilterra in carica, ma il risultato avrebbe potuto essere ancora più rotondo. La gara è apparsa segnata fin da subito, troppo superiori le inglesi al cospetto di una Fiorentina con tre titolari acciaccate e partite in panchina (Alia Guagni non è neppure entrata), molti volti nuovi e al debutto stagionale senza aver disputato alcuna amichevole. Mattatrice è stata la fortissima Miedema che già aveva castigato l'Italia ai Mondiali: l'attaccante olandese ha realizzato una doppietta (al 18' del primo tempo e al 6' della ripresa) e fornito un assist per la capitana Little che ha siglato il raddoppio al 32' del primo tempo. A chiudere i giochi ci ha pensato Evans al 10' della ripresa. Per la squadra viola comunque applausi da parte dei 4500 spettatori compresi Franck Ribery, Boateng, Montella e la dirigenza.

