Wolverhampton-Torino, i voti dei granata: Baselli è insidioso, male la difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIRIGU 5.5Bravissimo quando respinge una conclusione di Traoré, poi però prende gol da Jimenez sul suo palo.IZZO 6Ci mette la sua solita grinta, ma la difesa granata non è impeccabile.BREMER 5In campo al posto di Nkoulou, si fa rubare il tempo in occasione del gol del Wolverhampton.BONIFAZI 5Anche lui ha sulla coscienza il gol degli inglesi, che alla mezz’ora del primo tempo complica ancora di più la partita del Torino.DE SILVESTRI 6Dalle sue parti il Torino sfonda di più. Interessante l’assist per Zaza in risposta al gol dei Wolves.BASELLI 6.5Corre, lotta, pressa. Pericoloso nei calci piazzati. Da una sua punizione arriva il gol del pari firmato da Belotti.RINCON 6Quando c’è da fare sportellate, non si tira mai indietro.LUKIC 6Sapeva che sarebbe stata una partita ostica, burrascosa, tortuosa. Fa di tutto per rimetter in carreggiata i granata.AINA 5Lascia troppo spazio a Traoré, bravo a crossare in area per il vantaggio di Jimenez.ZAZA 5.5In campionato rende di più. Forse non c’è empatia con l’atmosfera europea. Il suo colpo di testa, solo davanti a Rui Patricio, è troppo debole. Peccato, avrebbe potuto riaprire il match.BELOTTI 6.5Cerca di mettere paura alla difesa del Wolves. Conquista tanti falli, a dimostrazione di quanto continui a lottare e tiene viva la speranza del Toro con il pareggio.MAZZARRI 6Il suo Torino esce a testa alta. C’è grande amarezza per la mancata partecipazione alla prossima Europa League.