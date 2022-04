Wimbledon, ufficiale l'esclusione dei tennisti russi e bielorussi. Il Cremlino: «Decisione inaccettabile»

Wimbledon, ufficiale lo stop ai tennisti russi e bielorussi. Il comitato organizzatore del torneo sull'erba inglese ha ufficializzato l'esclusione dei tennisti russi e bielorussi dalla prossima edizione dei Championships: dopo le anticipazioni delle ultime settimane, oggi è stato lo stesso All England Club a rendere nota la decisione, presa in accordo con il governo britannico dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il terzo Slam della stagione, al via a fine giugno, non vedrà la partecipazione di quattro giocatori tra i top30 Atp, a cominciare dal numero due, Daniil Medvedev, e cinque tra le top40 Wta, tra cui le bielorussa Sabalenka (n.4) e la ex n.1 Azarenka.

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022. — Wimbledon (@Wimbledon) April 20, 2022

Cremlino: inaccettabile

Una decisione «inaccettabile». Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato la notizia. «Ancora una volta, si rendono gli atleti ostaggi di pregiudizi politici, di intrighi politici, di azioni ostili contro il nostro Paese», ha aggiunto Peskov, sottolineando che, data la qualità dei tennisti russi, a rimetterci sarà lo stesso torneo di Wimbledon.

Chi sono i giocatori esclusi

Mancheranno dunque da Wimbledon alcuni tra i tennisi più importanti. In particolare potrebbero non esserci tre delle prime 20 tenniste al mondo e due dei primi 10 tennisti nel ranking ATP. Tra gli uomini saranno esclusi: il campione degli US Open e numero due al mondo, Daniil Medvedev; il connazionale Andrey Rublev, ottavo nella classifica mondiale maschile; insieme a loro non prenderanno parte a Wimbledon 2022 neanche Karen Khachanov e Aslan Karatsev, rispettivamente 24° e 31° al mondo e anche il bielorusso Ilya Ivashka, 42° al mondo.

E gli Internazionali di Roma?

Dubbi sulla partecipazione dei tennisti russi e bielorussi emergono anche per i prossimi Internazionali di Roma. «Wimbledon va verso l'esclusione dei giocatori russi? Lo sport italiano segue e seguirà le linee del Cio e delle federazioni internazionali - sottolinea la sottosegretaria Valentina Vezzali alla conferenza di presentazione degli Internazionali Bnl d'Italia -. L'Italia è allineata, ha un grande cuore e affronterà la situazione nel migliore dei modi, sempre al fianco degli atleti ucraini».