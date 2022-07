Venerdì 22 Luglio 2022, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 11:28

È il prossimo obiettivo. Quello che dovrebbe regalare dinamicità, imprevedibilità e gol alla mediana giallorossa. Georginio Wijnaldum si avvicina alla Roma. Ieri dell'olandese ne hanno parlato a lungo il gm Pinto e i Friedkin in un colloquio andato in scena proprio all'inizio dell'allenamento pomeridiano ad Albufeira.

Operazione non facile visto l'ingaggio dell'ex Liverpool ma resa possibile da 5 fattori:

Wijnaldum non rientra nei piani di Galtier Il calciatore fa parte di una lista di 15 esuberi della società francese Il Psg è disposto a partecipare all'ingaggio Gli ottimi rapporti tra le due società Georginio ha già dato la disponibilità al trasferimento in giallorosso con Mou entusiasta di accoglierlo

Cosa manca allora? Avendo l'ok del centrocampista, la Roma sta cercando di trovarela formula giusta per il trasferimento. In queste ore si sta trattando sul diritto/obbligo e su quanto il Psg dovrà partecipare all'ingaggio. A Trigoria vorrebbero il 50%, a Parigi frenano.

Tra l'altro Pinto vorrebbe prima cedere qualche esubero in rosa per non ritrovarsi poi in difficoltà. Depennato dalla lista Darboe (lesione al legamento crociato, si opererà in Svizzera: tornerà nel 2023),rimangono Villar (Monza), Carles Perez (Celta Vigo), Diawara (Lecce ma lo vorrebbe in prestito), Kluivert (Lione o West Ham), Calafiori, Bianda, Riccardi oltre a qualche situazione in stan-by legata a calciatori della prima squadra (Veretout, Vina, El Shaarawy). Di ritorno dal Portogallo (domani contro il Nizza, l'ultimo match e rientro notturno in Italia con un charter dopo la partita) Pinto avrà le idee più chiare. La prossima settimana dovrebbe essere quella dell'assalto decisivo. Almeno è quello che si augura Mourinho.