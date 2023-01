Wijnaldum recupera: visita ok e primo allenamento in gruppo. Mourinho può convocarlo

Gini Wijnaldum ha sostenuto tutto l’allenamento con la squadra per la prima volta da quando si è rotto la tibia la scorso agosto a seguito di contrasto con Felix Afena-Gyan. Il centrocampista è tornato a disposizione di José Mourinho dopo aver svolto l'ultima visita di controllo e aver incassato il via libera dei medici per tornare a giocare. Il portoghese potrebbe convocarlo già per la gara contro la Cremonese di Coppa Italia in programma domani, oppure, contro l’Empoli di sabato prossimo.

Un percorso di recupero durato circa 5 mesi durante i quali il centrocampista ha scelto di seguire la terapia conservativa e non operarsi per accorciare i tempi. Adesso Mourinho potrà finalmente riabbracciarlo, da valutare ancora quando potrà giocare con continuità per 90 minuti, ma il periodo buio è ormai alle spalle.