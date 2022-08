Martedì 2 Agosto 2022, 07:30

Da Mourinho a Pellegrini, tutti a Trigoria danno per fatto l'affare Georginio Wijnaldum. Un nuovo centrocampista è tra le proprietà del tecnico portoghese e servirà a dare sostanza a un reparto in affanno. Roma e Psg, però, stanno ancora cercando la quadra sulla formula e nelle ultime ore si è registrata una leggera frenata per alcune condizioni imposte dai francesi. Nulla di insormontabile, ma dettagli in cui ballano milioni. Il primo, e più rilevante, è quello dell'ingaggio: i giallorossi dovrebbero pagare il 65% della parte fissa dei 7 milioni, mentre da Parigi corrisponderebbero i restanti 2,5. Il giocatore ha già rinunciato a 800mila euro e il prossimo anno potranno cambiare gli accordi perché sarà possibile usufruire del Decreto Crescita che abbatterà il lordo dello stipendio. Resta il fatto che si tratta di un salario che andrebbe ad aumentare ulteriormente il monte ingaggi già abbastanza elevato per via degli esuberi. L'obiettivo è arrivare a sostenere una spesa di 4/4,5 milioni. L'altro problema è quello legato alla formula del prestito: Pinto non intende sottoscrivere un diritto condizionato che si trasforma a fine stagione in obbligo. Condizioni che stanno ritardando la buona riuscita dell'affare. È per questo che non sono state ancora prenotate le visite mediche e un volo privato con direzione Ciampino. Quando andrà in porto la trattativa, allora Veretout sarà libero di andare al Marsiglia o al Lione che sono le uniche due squadre francesi che si sono fatte sotto.

IL GALLO IN DIRITTURA

Meno complessa la trattativa Belotti sia perché si tratta di un calciatore svincolato, sia per l'ok dato a Mourinho (ha messo in stand-by Monaco, Nizza e Valencia). Il Gallo è in attesa che parta almeno uno tra Shomurodov, Perez e Felix così da liberare lo slot nel reparto. Inoltre, avrebbe già un accordo con il club sulla base di un triennale. Per l'uzbeko si accettano trasferimenti solo a titolo definitivo, interessa al Bologna che ha proposto il prestito secco e nelle prossime ore ci sarà un incontro tra le società. La Roma punta all'obbligo di riscatto, ma la soluzione può trovarsi a metà strada vincolandolo a determinate condizioni. In uscita anche Carles Perez che sta spingendo per essere ceduto al Celta Vigo, ma anche in questo caso i giallorossi vogliono la cessione. Così come per Villar che è vicino alla Sampdoria. Diawara piace a Lecce, Herta Berlino e Galatasaray, ma continua a rifiutare tutte le offerte. Calafiori e Kluivert sono stati messi fuori rosa: il primo è sotto la lente d'ingrandimento di Genoa e Zurigo; l'olandese potrebbe andare al Nizza o al Fulham a 10 milioni. Il tutto comporterebbe un risparmio sul monte ingaggi di circa 25 milioni.

SUL CAMPO

Ieri, la squadra ha ripreso ad allenarsi: Veretout è tornato in gruppo dopo il fastidio all'adduttore sinistro e Zalewski non ha sostenuto esami per la caviglia destra. Curiosità: La Roma ha acquistato un giovane calciatore vincitore dal talent show One of Us. Si chiama Gabriele Natale classe 2004 è un Under 18 che potrebbe allenarsi anche con la Primavera. Ha firmato un contratto per la stagione 2022-2023. Ultime notizie: torna Marco Cassetti, nello staff delle giovanili da under 15 ad under 18.