Premier, un gol di Soucek regala la vittoria al West Ham: Ancelotti sconfitto

Ancelotti si ferma, vince il West Ham vince 1-0. Stop alla serie positiva dell'Everton. Deccide il match - anticipo della 17/a giornata della Premier League - la rete di Soucek al 41' della ripresa. Match in equilibrio per gran parte dell'incontro, con l'Everton ad avere il predominio ma senza mai creare reali pericoli e senza grandi occasioni per entrambe le squadre. La partita si è sbloccata nel finale grazie alla rete di Soucek - abile a sfruttare una occasione in mischia - che condanna l'Everton alla sconfitta dopo quattro vittorie consecutive.

