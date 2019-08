Vi ricordate Wesley Sneijder? L'ex Inter si è trasformato dopo l'addio al calcio

Wesley Sneijder probabilmente è stato uno dei giocatori più completi visti in campo negli ultimi 20 anni. L'ex stella dell'Inter si è ritirato dal calcio e si sta godendo il meritato riposo. Sneijder è stato visto in tribuna durante la partita del campionato olandese tra Utrecht-Venlo. Difficile riconoscerlo. Il motivo? L'ex talento è ingrassato mostrando uno stato di forma non eccezionale.

Sneijder, dopo il ritiro, aveva annunciato l'inizio della sua nuova carriera. Il 35enne dopo aver lasciato definitivamente il calcio giocato dopo l'ultima esperienza vissuta in Qatar, nell'Al-Gharafa, ha scelto la scrivania. Quella della dirigenza dell'Utrecht, squadra della sua città.



Sui social si sono sprecati i commenti per il video apparso in rete. Molti non hanno creduto ai loro occhi, altri hanno scherzato giustificando l'ex giocatore. "Si sarà mangiato Marotta!" scrive un utente. E poi: "Sneijder si sta godendo un po' troppo il ritiro dal calcio". Infine: "Sicuramente lo Sneijder di oggi sarebbero 10 mila volte meglio di Joao Mario, anche da fermo come regista davanti alla difesa!".

