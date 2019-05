Wenger: «Mi rivedrete presto, ma non so in che ruolo»

L'ex allenatore dell'Arsenal, Arsene Wenger, ha dichiarato che presto tornerà al calcio, ma ha ammesso di non essere sicuro del ruolo che ricoprirà. «Mi rivedrei nel calcio», ha detto venerdì alla BBC il francese di 69 anni. «Come manager... non lo so». Wenger ha guidato l'Arsenal dal 1996 al 2018, vincendo tre titoli di Premier League e sette FA Cup. «Ho pensato che tornerò molto rapidamente, ma mi è piaciuto prendermi una piccola pausa», ha detto. «Ora sono ad un bivio. Il calcio è ancora la mia passione, tornerò presto - ma non posso dirti esattamente in che ruolo», ha concluso l'ex tecnico dei Gunners.





