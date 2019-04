Il portiere del Watford a Elton John: «C'è la finale annulla il concerto e vieni allo stadio»

«Elton John, ti prego, sposta la data. Annulla il concerto e vieni allo stadio. Tu non puoi mancare». Questa richiesta, esplicita e fatta via social, è del portiere del Watford, Ben Foster. Tutto nasce dal fatto che il prossimo 18 maggio la squadra di proprietà della famiglia Pozzo e che in passato è stata posseduta proprio dalla popstar (che ne è tuttora tifosissimo) il 18 maggio a Wembley giocherà la finale della FA Cup, la Coppa d'Inghilterra, contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il problema è che, quello stesso giorno, Elton John ha in programma un concerto alla Royal Arena di Copenaghen. Da qui la richiesta di Foster: «non puoi mancare». Probabilmente lo pensa anche lo stesso Elton John, che quando è stata fissata la data dello show non pensava che la sua squadra del cuore potesse arrivare nella finale del trofeo più ambito in Inghilterra.





