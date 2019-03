Wanda, altro enigma sui social: «Sto zitta, più facile ingannarsi...»

Continua la battaglia a colpi di social tra Mauro Icardi, Wanda Nara e l'Inter. Almeno così sembra a leggere l'ennesimo, criptico, messaggio della moglie agente dell'ex capitano nerazzurro.



«Sto zitta perché è più facile ingannare se stessi», ha scritto Wanda, dopo che in mattinata Mauro aveva a sua volta pubblicato un post enigmatico, quasi a rimarcare la sua fede nerazzurra a poche ore dal derby contro il Milan. Va detto: nel post di Wanda non c'è nulla che rimandi direttamente all'Inter ma nel gioco di parole e silenzi pesanti che si sono alternati in questi giorni di battaglia tra il giocatore e la società quel «sto zitta» sembra tanto l'ennesima puntata della telenovela.

