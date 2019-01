Wanda spaventa l'Inter: «Il rinnovo di Icardi? Siamo molto lontani»

«Al momento attuale il rinnovo di Icardi con l'Inter è molto lontano dal concretizzarsi. Ci sono club molti importanti interessati a Mauro e per questo siamo molto lontani da un accordo». Parole all'edizione argentina del giornale sportivo madrileno “As” di Wanda Nara, moglie e agente del centravanti argentino dell'Inter, che sta affrontando la vicenda contrattuale del marito. «Le cifre di cui si è parlato in Italia non sono esatte - aggiunge Wanda Nara - e a noi ancora non è arrivata una proposta soddisfacente». “As” scrive anche che l'offerta fatta dall'Inter è di 7 milioni all'anno, mentre l'emittente argentina TyC Sports sempre oggi ha affermato che il bomber non rimarrà all'Inter. «Non nego che, in qualsiasi momento, si possa trovare un punto d'incontro - ha detto ancora la moglie di Icardi ad 'As' -, però ribadisco che ora siamo molto lontani. Non è logico rinnovare per la stessa cifra che Mauro guadagna adesso, perché crediamo che sia arrivato a un livello superiore. E poi abbiamo ottimi rapporti con due grandi club di Spagna che sono molto interessati a Mauro».

Ultimo aggiornamento: 16:34

