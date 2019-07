Wanda Nara e Icardi si autocelebrano: «Lui il migliore, lei la più ambita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Wanda Nara e Mauro Icardi si autopromuovono in un video pubblicato nelle storie di Instagram dalla moglie e manager dell'attaccante interista Mauro Icardi. Il lungo filmato si apre con un'immagine della coppia che raggiunge il proprio garage, dove sono posteggiate auto di lusso, e prosegue mettendo in fila i successi sportivi passati di Maurito. Nara sottolinea come loro due siano uniti. E parlando di se stessa in terza persona rimarca come "grazie a lei" (la stessa Wanda) Icardi sia "fra i calciatori più pagati".Nel filmato Wanda si qualifica comedel calcio italiano. E ricorda come il marito sia stato per due volte capocannoniere della Serie A, per poi definirlo. Nel video non si fa alcun riferimento alla disastrosa performance dell'attaccante nel 2019: dai contrasti con la società agli zero gol segnati su azione. Già in passato Nara aveva pubblicato su Instagram foto di se stessa assieme al marito in pose sexy. Scatti rilanciati sui social dallo stesso Icardi, allo scopo di aumentare la base di follower della coppia e renderla più appetibile come testimonial per aziende e prodotti.