Wanda risponde ad Icardi: «Meglio la mano senza anello»

Lunedì 18 Ottobre 2021, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 11:15

Ennesima puntata social della telenovela Icardi-Wanda Nara. Con una storia su Instagram la modella argentina ha replicato all’attaccante, che ieri è volato a Milano per riconquistarla dopo le polemiche dei giorni scorsi su un presunto tradimento. «Mi piace di più la mano senza anello» la dichiarazione di Wanda in risposta alle foto d’amore pubblicate ieri dal marito. Insomma la pace non è ancora arrivata anche se Maurito, confermano persone vicine al giocatore, sta facendo il possibile per ritrovare la serenità di coppia. In Argentina, intanto, si susseguono le ricostruzioni su quanto accaduto. Sono state riportate anche delle dichiarazioni di Eugenia Suarez, detta China, che avrebbe smentito qualsiasi coinvolgimento nella telenovela Icardi.



Dopo la puntata numero tre, quindi, tutti ora si aspettano il quarto set di una vicenda che ha avuto effetti anche sul campo (ieri Maurito non si è presentato all’allenamento del Psg) e sul calciomercato. Per il club francese, infatti, l’ex capitano dell’Inter resta sul mercato visto l’affollamento in attacco con Neymar, Mbappé e Messi. Ma gennaio è ancora lontano e adesso le attenzioni di Maurito sono rivolte soprattutto a Wanda e alla sua famiglia. Ieri, ricordiamolo, si festeggiava la festa della mamma in Argentina. Una ricorrenza che il giocatore classe '93 ha voluto festeggiare con il blitz a Milano, poi raccontato su Instagram. Un viaggio, questo, apprezzato dalla procuratrice ma che non è bastato a mettere da parte i veleni dei giorni scorsi.