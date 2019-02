Inter, Wanda Nara: «Icardi non è un mostro»

«Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore della Fiorentina, come l'atteggiamento di Perisic dopo il gol di Politano, come tenere Icardi a casa con tutto questo dolore che ha. Lo fanno sembrare un mostro, ma non lo è. Mauro ha rispetto di tutti, per i colori, per la maglia dell'Inter». È tornata così a parlare del caso Icardi, Wanda Nara, la moglie e agente dell'attaccante argentino, in occasione della puntata di ieri sera di Tiki-Taka andata in onda su Canale 5. «Mauro è un vero interista, tolgono la fascia a chi ci tiene di più? Dire che è stato punito per quello che ho detto in tv è tremendo, perché qui io parlo da opinionista -prosegue Wanda Nara-. Le infiltrazioni? Le fa solo chi ama questa maglia. Non si poteva mai lasciarlo fuori, perché Mauro teneva alla maglia, eppure tanti medici ci hanno chiesto come facesse a giocare con quel ginocchio».

Ultimo aggiornamento: 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA