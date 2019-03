Wanda Nara si diverte e condivide su Twitter la sua imitazione a Quelli che il calcio

Niente polemica, nemmeno su Twitter, da parte di Wanda Nara, anche se il caso Icardi comunque sembra non finire mai. La moglie del centravanti nerazzurro guarda la tv e si complimenta con chi la prende in giro. Così, divertita e autoironica, condivide su twitter l'imitazione che le ha dedicato Brenda Lodigiani a Quelli che il calciò. Poco prima, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha condiviso anche la foto di Valentino Rossi e la fidanzata travestiti da Wanda e Mauro per carnevale. Questa sera la procuratrice, che è tornata dalla vacanza con i figli a Dubai, sarà presente a Tiki Taka dove probabilmente commenterà la lettera che l'attaccante argentino ha pubblicato sui social giovedì sera. Icardi continua a fare fisioterapia e non si allena con il resto della squadra dal 13 febbraio scorso. Ultimo aggiornamento: 20:40





