Spalletti, affondo su Icardi: «Dette tante cose, io non parlerò più di lui»

Luciano Spalletti non si fida del Cagliari in questa rincorsa Champions. «Sono organizzati, dovremo tenere palla», le parole del tecnico nerazzurro, che poi si accende quando si tocca il tasto Icardi. «Di lui sono già state dette molte cose, si sono espressi l'ad Beppe Marotta e il presidente Steven Zhang - ha detto Spalletti - Io da qui in avanti parlo di chi c'è e non di chi non c'è. Non ne parlerò più».

Inter. «A livello di testa stiamo attraversando un momento corretto, si vedono le intenzioni di allevare il nostro futuro. Ci sono comportamenti dove si vuole determinare quello che vogliamo incontrare nella gara successiva e questo è importante».

Giocare prima. «Vantaggio o svantaggio? Secondo me non cambia niente, se si mettono queste presunte turbative nei calciatori diventa difficile creare uno svolgimento su tutto. Noi dobbiamo essere pronti a giocare quando ci viene detto di giocare, dobbiamo essere pronti a esibire il nostro marchio e i colori che portiamo addosso».

Cagliari. «Li ho visti contro la Sampdoria e sono una squadra organizzata, che sa giocare corto e verticalizzare. Hanno questa fisicità davanti e giocare sulle palle spizzate non è comodo per la linea difensiva anche se la nostra si sta comportando bene. Dobbiamo tenere meglio palla, quella sarà la differenza».

Europa League. «Sì, abbiamo i giorni corretti per mettere gli occhi sull'Eintracht Francoforte, squadra forte e tosta, con qualità individuali che stanno venendo fuori imponenti».

Fiorentina. «C’è un po’ di dispiacere. Gli episodi non erano stati così determinanti dal punto di vista di quel che avevi creato a tuo svantaggio, per cui pensavamo di portare a casa quanto prodotto. Però, i calciatori sanno che nel nostro campionato bisogna farsi trovare pronti dopo due-tre giorni, non si può rimanere alla gara precedente, per cui si sono allenati nella maniera corretta».

Parole di Marotta su Firenze. «Ha detto cose corrette».

Perisic. «Era successo anche l’anno scorso che non aveva passato un bellissimo periodo e poi si è ripreso. Può succedere di essere condizionato da dei momenti che stai attraversando perché sono molte le cose che ti devi caricare mentalmente, a livello psicologico, fisico perché le partite sono molto ravvicinate. Non si può sempre essere così a puntino per far girare il motore con i cavalli che hai. Non ho dubbi sul fatto che sia forte, affidabile sotto tutti gli aspetti. Uno da Inter».

