Wanda Nara: «Icardi vuole rimanere all'Inter»

alla Juve? Secondo me rimane all', è stato coerente con quello che ha detto a inizio mercato. Se resta al 100%? Credo di sì. Posso portare mille offerte ma è lui che decide»: lo dice Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi , a Tiki Taka. «Pensa che ancora non è finita - spiega - vuole giocare all'Inter».«Ci sono state proposte che nessuno avrebbe rifiutato ma lui ha detto di no per rimanere all'Inter. Io ho lavorato lo stesso, perché sono una professionista, ma lui dall'inizio ha detto che era fuori dal mercato». Così Wanda Nara, durante la prima puntata di Tiki Taka, di cui è co-conduttrice, spiega cosa spinge l'argentino a rifiutare ogni proposta arrivata all'Inter. «Poi Conte può scegliere - accenna Wanda Nara - e Mauro magari ha parlato con qualcuno che comanda e che gli ha detto di restare».