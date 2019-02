Inter, Wanda Nara: «Molti vogliono destabilizzarmi. Mauro crede in me»

Wanda Nara ha momentaneamente cambiato aria andando a Dubai con i figli, come da lei stessa documentato sui social, ma continua a far parlare di se. La moglie e procuratrice dell’ex capitano nerazzurro si è concessa alla rivista argentina Gente per un’intervista. Sui social è apparsa la copertina dove sono presenti alcune anticipazioni: «In molti cercano di destabilizzarmi», le parole di Wanda che prosegue: «Preparo i miei figli ad affrontare l’invidia e il male». Poi dichiara fedeltà a Icardi: «Mauro è il primo a credere in me. Il nostro amore è per tutta la vita».

Inter, Wanda Nara: «Icardi non è un mostro»

Ultimo aggiornamento: 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA