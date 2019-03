Wanda Nara, nuovo show sui social: segue il Real e attacca l'Inter

A tutto c'è un limite. Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbero accorgersene presto. Perché tra malanni al ginocchio, dietrofront, tweet al veleno e dichiarazioni piccanti, l'Inter rischia davvero di perdere la pazienza con il suo attaccante, che ha un contratto in scadenza nel 2021. L'ultimo capitolo di una telenovela che ormai sta stancando davvero tutti, tranne i due protagonisti, arriva con l'ennesimo cinguettio social di donna Icardi, che ad alcuni utenti Twitter risponde in maniera molto decisa. "Icardi non giocherà mai più nell'Inter. Triste ma è così. Ringraziamo il suo procuratore", le scrivono. E lei risponde: "Io non decido, non ho fatto nessuna scelta. Chi ha preso ogni decisione se ne assumerà la responsabilità. Il mio lavoro è quello di trovare la miglior soluzione a una decisione. Ma non c’entro niente. Un bacio e grazie. E se ti hanno fatto credere altro, allora bravi". Per poi rispondere a un altro utente, che le faceva notare l'incompatibilità dei ruoli che lei stessa ricopre (moglie, agente e opinionista televisiva): "I miei ruoli non c'entrano niente con questa vicenda, vola un po' più in alto". Resta il fatto che Icardi continua a sostenere la tesi del dolore al ginocchio (confermata anche ieri a Luciano Spalletti) e che quindi salterà la trasferta di giovedì contro l'Eintracht e la gara di San Siro con la Spal (domenica 10 marzo). Pura utopia vederlo nel derby contro il Milan del 17 marzo. Una sfida Champions che l'Inter non può perdere. Però Wanda Nara ha il tempo di continuare a scrivere sui social. Così dopo il botta e risposta con gli utenti, ecco la volontà di seguire il Real Madrid. Ma nel frattempo, di offerte concrete per Icardi in corso Vittorio Emanuele non ne sono mai arrivate.

