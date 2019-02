Wanda Nara in lacrime in tv: «Non vogliamo andare via dall'Inter. La fascia? Gli hanno tolto una gamba»

Tiki Taka palcoscenico di pace. Wanda Nara, quasi piangendo, appare conciliante, Marotta chiama in diretta. Si torna a parlare di Icardi come parte della famiglia Inter. E' un armistizio, un passo verso la pace. Dopo la vittoria con la Samp e le parole di Wanda in tv, tutto sembra più sereno.

«L'Inter è la nostra famiglia e non ce ne vogliamo andare, non vogliamo lasciare il club», così Wanda Nara in tv. Che ripensa a quella fascia tolta a Mauro: «Alcuni dicono che una fascia non ti cambia: a Mauro è come se avessero tolto una gamba. Gioca con questa maglia con orgoglio, tutti sanno che persona è, non ha mai pensato ai soldi, io non ho mai chiesto un rinnovo. Mauro ci tiene tantissimo alla maglia e la fascia la porta con un orgoglio tale da onorarla continuamente».

«Tutta la nostra famiglia è interista - continua la moglie-agente del calciatore interista - Mauro è il primo a credere in questa squadra e vuole trascinarla. Se le mie dichiarazioni hanno dato fastidio? Non ho avuto alcuna avvisaglia. Siamo continuamente in contatto con l’Inter, con loro ho fatto riunioni di tre ore. Per me la decisione è stata una sorpresa, l’ho saputo tramite Twitter. Ho chiamato Moratti e gli ho chiesto di aiutarmi a far giocare Icardi. Perché Mauro in questi casi si chiude. Non ce ne vogliamo andare», ha insistito Wanda Nara.

Marotta è intervenuto in diretta, i toni non sono cambiati. «Voglio rassicurarli: c’è molta serenità, nulla è compromesso. Intendiamo stemperare tensione, dare serenità a Wanda e Icardi. Se metafora la spostiamo a famiglia, malvolentieri i genitori devono prendere decisioni per far crescere i nostri figli. Abbiamo convocato Icardi negli spogliatoi e spiegato le motivazioni. Volevo solo intervenire rincuorando Wanda perché l'ho vista piangere, ci vediamo prestissimo per parlare. Vorrei che capisse che lo facciamo per il bene di Mauro».

L'Inter pronta a fare la sua offerta, Wanda a valutarla. Ma il sereno sembra tornato. Sembra.



