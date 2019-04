Inter, Wanda Nara: «Saremo qui anche l'anno prossimo»

«Mauro continua a segnare. Lui va avanti perché è il forte della famiglia. Adesso è più sereno. Abbraccia tutti perché ha sempre avuto un rapporto bellissimo con tutti. Saremo qui anche il prossimo anno»: lo dice Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi in un'intervista a Verissimo, puntata che andrà in onda domani. Poi Wanda parla della sorella di Icardi, denunciata nelle scorse settimane per diffamazione: «Non sono una strega. Noi abbiamo sempre aiutato la famiglia. Ivana è venuta a casa mia un paio di mesi fa e noi abbiamo aperto le porte a lei e al suo ragazzo, che è anche lui un calciatore. Mauro è un grande uomo. Mi sono innamorata della persona e non del personaggio. Lei sta parlando male del fratello, questo non ha prezzo. Ha capito come si fa a diventare un personaggio».

