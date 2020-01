© RIPRODUZIONE RISERVATA

La W3 Roma Team non si ferma neanche in Coppa: La squadra di Stefano Manelli vola ai quarti di finale imponendosi nella sfida di ritorno degli ottavi con un netto 5-0 ai danni del Palocco dopo lo 0-0 dell’andata in casa degli arancioblù. Prestazione senza storie al “Tobia” con i ragazzi di Stefano Manelli che liquidano la pratica nel primo tempo grazie alle reti di Damiani, Ciorciolini e Pellegrino. Nella ripresa il solito Damiani e Barani arrotondano il risultato. La favola bianconera si arricchisce di un ulteriore capitolo dopo 12 vittorie consecutive in campionato e il primo posto nel girone C. Tutta la soddisfazione per il passaggio del turno nelle parole del vicepresidente Andrea Persi: «È stata una partita a senso, si è visto oggi al Tobia tutto il divario tra le due formazioni, che non abbiamo potuto dimostrare sul campo di erba vera del Palocco all’andata. Già nel primo tempo abbiamo messo in cassaforte la qualificazione con 3 reti di scarto». Adesso alla W3 viene l’acquolina in bocca con l’obiettivo Coppa ancora più concreto: «Visto che siamo in ballo vogliamo ballare – afferma Persi – Siamo tra le migliori otto di Promozione, ci sono 2-3 avversarie molto attrezzate, ma siamo consapevoli che possiamo giocarcela contro tutti. Vogliamo arrivare fino in fondo»