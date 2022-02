Vlahovic si presenta: «Juve scelta facile, ha la mia stessa mentalità vincente»

Ha mandato in delirio il popolo bianconero e fatto infuriare quello fiorentino. Il colpo di gennaio, Dusan Vlahovic, si è presentato stamattina in conferenza stampa a Torino: «Sono emozionato e orgoglioso di aver firmato con la Juve, una società gloriosa: sono prontissimo a dare il massimo e il mio contributo per ottenere grandi risultati». Così il neoacquisto prosegue all'Allianza Stadium. «È stata una scelta facile - spiega l'attaccante serbo - perché nel dna della Juve ci sono le caratteristiche di combattere, vincere e non mollare mai: sono aspetti che fanno parte della mia mentalità».