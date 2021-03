Super Vlahovic, la Fiorentina dilaga a Benevento

ripletta sontuosa di Vlahovic e gol di Eysseric, quattro squilli dei viola schiantano il Benevento e portano la Fiorentina a quota 29 punti, staccando proprio la squadra di Inzaghi. Il serbo e’ a quota 12 gol in campioto. I viola hanno vinto nel primo tempo grazie ad una partita approcciata benissimo, con ferocia e precisione. Prandelli ha sistemato Caceres e Venuti esterni e Ribery alle spalle di Vlahovic. Inzaghi e’ partito col 4-3-2-1 ma i suoi non sono scesi in campo. Vlahovic ha cominciato lo show subito con un gol di sinistro, servito da Eysseric, uno dei migliori tra i viola. Quarta ha fallito il raddoppio con il Benevento allo sbando. Il secondo gol di Vlahovic e’ nato sugli sviluppi di un corner e poi il terzo sigillo, con un sinistro di cachemere da oltre 20 metri.

Nella ripresa il Benevento e’ partito fortissimo e la Fiorentina ha avuto il demerito di abbassarsi. Ionita ha riaperto la gara con un bel colpo di testa. Era il 10’ e c’era tutto il secondo tempo da giocare. Dragowski ha fatto una bella parata su Caprari tenendo in vita i viola: Caceres dopo ha toccato con la mano il pallone in area, ma l’arbitro via auricolare ha ricevuto indicazione dal Var che era tutto regolare. Quello e’ stato il periodo piu’ duro pe la Fiorentina. Prandelli ha sistemato la difesa a quattro con Quarta a destra e poco dopo Ribery, autore di una grande gara ha servito un pallone d’oro a Eysseric per il poker viola.

