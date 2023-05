Vlahovic, Gasperini: «Razzismo non va confuso con insulti personali». Allegri: «Impariamo a ignorarli»

Gasperini condanna i cori razzisti contro Vlahovic al termine di Atalanta-Juve ma la sua considerazione spacca i social. Ai microfoni di Sky, l'allenatore dell'Atalanta ha detto: «L'Atalanta ha tanti giocatori serbi. Il razzismo va condannato ma bisogna distinguerlo dagli insulti personali. Il razzismo è una cosa seria. L'insulto è anche quando ti dicono figlio di p* o pezzo di m*...». Il tecnico dell'Atalanta ha risposto alle domande riguardo agli insulti a Vlahovic: «Li condanno assolutamente ma qui giocano Pasalic e Djimsiti, e con me hanno giocato Ilicic, Sutalo. Bisogna differenziare le cose: il razzismo è una cosa molto seria e non va confuso»

Vlahovic, cori razzisti: cosa è successo durante Atalanta-Juve

Allegri: «Cori razzisti? Impariamo a ignorarli»

«Neri, bianchi o gialli, purtroppo cori del genere si ripetono...». Massimiliano Allegri commenta così i cori razzisti indirizzati dalla curva di Bergamo («zingaro») a Dusan Vlahovic. «In campo dobbiamo ignorarli: ho detto ai ragazzi di mantenere la calma in situazioni del genere - ha spiegato il tecnico della Juve, a Dazn - per non perdere uomini inutilmente. Ma poi, finita la partita, chi di dovere deve intervenire e sanzionare». Poi a Sky Sport: «Bisogna imparare a ignorarli, non è compito mio parlare delle sanzioni»