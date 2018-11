Vittoria per 2-1 e quarto posto in classifica, l'Aprilia vola

Fondamentali tre punti per l’Aprilia Racing Club che tra le mura amiche del Quinto Ricci batte l’Avellino per 2-1. Risultato bugiardo che va addirittura stretto per i ragazzi di Feola che per quanto visto in campo avrebbero meritato di vincere con un più largo margine contro i campani. I biancoverdi non iniziano male, cercano di prendere in mano il gioco ma è un'impressione che dura pochi istanti, perché con il passare dei minuti le rondinelle guadagnano metri, trovando il gol del vantaggio alla prima vera occasione del match. Capitan Olivera si inventa una delle sue conclusioni da fuori, sfera che colpisce in pieno l'incrocio dei pali e tap-in vincente di Daniele Corvia. Il grande protagonista del finale di frazione è La Penna: il promettente classe 2000, proprio allo scadere, finalizza il contropiede orchestrato dal miglior Corvia della stagione. Ad inizio ripresa, però, l'Avellino ha un sussulto d'orgoglio e Ciotola risolve una mischia in area avversaria per il 2-1. Nonostante la rete subita la squadra biancazzurra non si scompone e guadagna un calcio di rigore calciato da Corvia appena due minuti dopo, Lagomarsini intuisce e respinge. Con questa vittoria le rondinelle si portano così al quarto posto in classifica dimostrando di essere concentrati e pronti a dire la loro in questio campionato.

Ultimo aggiornamento: 14 Novembre, 17:45

