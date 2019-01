Vittoria di misura per l'Atletico Pofi

Nella tredicesima giornata del Girone I vittoria pesantissima dell' Atletico Pofisul campo del Castro Dei Volsci. La squadra ospite si porta a casa tre punti d'oro in ottica play-off grazie alla rete di Incitti, che fa volare i suoi a quota 21 punti, a meno due dalla zona promozione. Locali che restano invece fermi in settima posizione con diciassette lunghezze. Numero 5 ricorrente in questa sfida: è la quinta vittoria stagionale dell'Atletico, mentre per il Castro arriva la quinta sconfitta. Nella prossima gara gli ospiti sfideranno in casa il Virtus Guarcino, mentre i locali saranno ospiti della Polisportiva Tecchiena.

