Scoppia la polemica sui social dopo che il minuto di silenzio in omaggio alle vittime del coronaviurs nel corso della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milano è stato interrotto dalla Rai per mandare la pubblicità. «Solo la Rai poteva mandare la pubblicità durante il minuto di silenzio per le vittime della pandemia. Complimenti», si legge in uno dei tanti commenti su Twitter.

