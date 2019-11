Hanno preso il via da Viterbo le aserie di cerimonia di consegna delle coppe spettanti alle squadre vincitrici i campionati della scorsa stagione e le relative targhe per il premio disciplina. Presso l'Oratorio Grandori di Viterbo, è stato il vice presidente Vicario del CR Lazio, Vincenzo Calzolari (il presidente Zarelli era assente per sopraggiunti impegni istituzionali) ha elogiare il lavoro svolto sul territorio e la solidità di un movimento che, rispetto ad altre province, sembra vivere con maggiore serenità il difficile momento di recessione economica.



Al fianco del vice presidente Calzolari, c'era il Consigliere Regionale, nonchè Delegato Provinciale Renzo Lucarini, oltre al responsabile pdella sezione aia di Viterbo Gasbarri. Dopo i saluti, sono stati questi tre a consegnare alle quindici società premiate i rispettivi rinoscimenti.





