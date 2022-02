Lazio, visite mediche per Cabral. Poi, il turno di Pedro e Acerbi

Dopo l’arrivo di ieri pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino intorno alle ore 17, stamani è tempo di visite mediche per Jovane Cabral. Il nuovo acquisto della Lazio ha passato la notte in un albergo nei pressi di Ponte Milvio in zona Roma Nord e alle ore 8 si è recato presso la clinica Paideia. Per il classe ’98, reduce da un lungo infortunio al ginocchio sinistro, è tempo di accertamenti prima di ottenere il via libera per questo nuovo step della sua carriera. Una volta superate le visite Sarri lo attenderà in gruppo per il primo allenamento con la squadra che con ogni probabilità sarà domani.

Subito dopo Jovane Cabral, alle ore 8:30 anche Francesco Acerbi si è presentato alla clinica Paideia. Il difensore della Lazio è reduce da uno stiramento di secondo grado al flessore della coscia sinistra. In attesa di iniziare un lavoro differenziato sul campo il calciatore sta completando le cure. Il suo rientro è previsto tra la sfida di campionato col Bologna e quella di Europa League contro il Porto.

Visite mediche anche per Pedro. L’esterno canario alle ore 9 si è presentato presso la clinica Paideia. L’attaccante della Lazio è reduce da uno stiramento di primo grado al soleo della gamba destra. Gli esami di stamani permetteranno di capire se il calciatore potrà fare un tentativo in vista della sfida contro la Fiorentina oppure sarà preferibile attendere la prossima settimana per il rientro in gruppo.