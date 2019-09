© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era arrivato soltanto sabato alla vigilia del match interno del “Tasciotti” contro il Morolo. In un amen la piazza rossoblu si è già innamorata del 36enne centrocampista Rocco Giannone, che con una doppietta su tiri da fermo (prima su punizione e poi dagli 11 metri) ha trascinato la Vis Sezze ad una vittoria d’oro. «Non avrei mai immaginato un esordio così – racconta l’esperto giocatore anziate – è stata una partita incredibile, dai due volti. Sul 2-0 sembrava veramente fatta, poi un improvviso black-out mentale e fisico ha permesso la rimonta dei nostri avversari. Ma nonostante il loro pareggio, non abbiamo mai smesso di crederci e con il nostro attaccante Loria siamo riusciti a spuntarla». Lo stesso Loria, dieci minuti prima dell’epilogo, si era fatto parare un rigore dal portiere Loscalzo, salvo poi beffarlo al terzo minuto di recupero con un gol d’astuzia.«Sono arrivato da 48 ore, ma devo dire che Sezze è un ambiente molto caldo. Siamo una neopromossa e pertanto ce la giocheremo con tutti», prosegue Giannone, protagonista perfino in serie B. Per il centrocampista ex Ternana, Castel Di Sangro, Salernitana, Viterbese, Sora, Lodigiani, Albalonga e Pomezia, si è trattato di una operazione lampo, come racconta il ds Fabrizio Di Emma: «Quella relativa a Rocco é stata una vera e propria occasione di mercato, sviluppata in extremis. C’era, dunque, questa possibilità di prendere un calciatore di indubbia caratura, che mettersi qui a giudicare per il livello tecnico sarebbe addirittura superfluo. Parliamo di un giocatore di personalità, che si è già inserito senza problemi. Ci ha colpito la sua sicurezza e la determinazione di entrare a far parte di questo progetto e questo ci fa molto piacere»..«Ho trovato un gruppo unito, affiatato, ben amalgamato e non é mai facile quando una rosa é composta da calciatori giovani e altri più maturi – spiega ancora il centrocampista Giannone - Conosco bene il mister Flavio Catanzani e amo il suo gioco predisposto per essere sviluppato in verticale, un aspetto che si sposa con le mie caratteristiche. Mi piace dare il meglio in fase di impostazione, così come ho un debole per i calci piazzati, che forse sono la mia specialità». A Sezze se ne sono già accorti…