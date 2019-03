© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fuga giusta? Il divario sulle dirette inseguitrici si è allungato a tre punti, ma in casa della Vis Sezze sono perfettamente consapevoli che il bello arriva ora. I rossoblu comandano a quota 57 con tre lunghezze di vantaggio sul tandem Fiumicino-Atletico Morena, mentre la Luiss, che una volta era la capolista del girone C, è attardata di sei punti. Il grande protagonista nella vittoria tennistica sul terreno della cenerentola Virtus Olympia è stato il bomber ex Tivoli Lorenzo Fiorini, salito a 10 centri stagionali. «Segnare un poker di reti in un solo match è stato fantastico. Abbiamo chiuso nel migliore dei modi un trittico di partite nell'arco di dieci giorni, nelle quali abbiamo speso tanto, con alcuni dei miei compagni che non erano in perfetta condizione fisica. Veniamo da dodici risultati utili consecutivi, in particolare dieci vittorie e due pareggi. Dobbiamo continuare così, perchè nelle prossime due settimane ci giocheremo il 50% della stagione». I lepini entrano nel mese chiave perché tra campionato e le semifinali di Coppa Italia (13-27 marzo) la Vis vuole compiere una grande impresa, che soltanto poche squadre hanno centrato.