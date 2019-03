© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette turni al termine e quattro lunghezze di vantaggio sulla Luiss e cinque sul Fiumicino. Giornata dopo giornata la Vis Sezze vede sempre più vicino il traguardo finale dell’accesso in Eccellenza. Il pareggio a reti bianche nello scontro diretto con l’Atletico Morena ha lasciato dietro di sé qualche pillola di rammarico anche perché, in caso di conquista dell’intera posta, i rossoblu avrebbero eliminato dalla corsa un’altra concorrente.Tutto ancora in ballo ma per l’attaccante Andrea Carlini il percorso che si sta compiendo è in linea con le aspettative. «Il punto casalingo è stato positivo considerando che abbiamo affrontato, secondo me, la migliore squadra tra quelle incontrate. C’è un pò di amaro in bocca, perché abbiamo creato tanto nella prima frazione. La strada é ancora lunga e il nostro mister Catanzani ci ricorda sempre di affrontare tutte le partite come fossero finali. Guardiamo avanti, consapevoli di essere una squadra forte».Identico il pensiero del centrocampista Gabriele Tomei: «Eravamo consapevoli delle difficoltà che incontravamo. Stiamo entrando nel periodo clou visto che la settimana prossima ci saranno anche le semifinali di Coppa Italia. Il morale è alto. In campionato mancano sette battaglie, da combattere col coltello tra i denti. Dobbiamo lottare per il nostro sogno e per ciò che abbiamo messo nel mirino dallo scorso luglio». La Vis ha totalizzato finora 61 punti in 27 turni e vanta insieme alla Luiss il miglior attacco del girone C (62 gol) e con 21 reti incassate detiene il reparto arretrato più forte.