© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il sogno della Vis Sezze. Il vittorioso scontro diretto del “Tasciotti” contro La Rustica garantisce ai lepini il secondo posto in classifica nel girone C a quota 44 (ex aequo con l’Atletico Morena) ad un solo punto dalla capolista Fiumicino. Un magic moment anche dopo la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia (unica pontina ancora in corsa) che è un premio alla brillante stagione degli uomini di Flavio Catanzani. Un periodo d’oro per l’esperto attaccante Ivan Sampaolo, ancora a segno (8 le sue reti), che fanno della Vis il terzo miglior attacco del torneo con 42 gol dietro Morena e Luiss. «Sono assolutamente convinto che quella ottenuta è una vittoria davvero importante, considerato che si trattava di uno scontro diretto, da giocare contro una squadra tosta, abituata a difendersi con grande organizzazione – sottolinea l’attaccante Gabriele Antonucci - Sono queste le vittorie che danno ancor più fiducia alla squadra. Per quello che si è visto in campo, dalla grinta alla volontà di proporre la nostra filosofia di gioco anche quando le energie vengono meno».