© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Possiamo contare su un gruppo forte e coeso. Mi ha colpito in modo particolare la grande determinazione di tutti i nostri ragazzi, soprattutto dei nuovi. Sarà un campionato impegnativo, il girone B cresce sempre di più ogni anno. Il nostro obiettivo? Disputare una stagione tranquilla, arrivando il prima possibile alla salvezza, anche se non sarà certamente facile». Appare fiducioso il tecnico della Vis Sezze, Flavio Catanzani, a -5 dal debutto in campionato sul terreno dell’Accademia Calcio Palestrina, antipasto della “prima” casalinga che si terrà il 15 settembre contro il Morolo all’”Augusto Tasciotti”.«Ci sono club più attrezzati di noi. Il lavoro da fare sarà duro – prosegue Catanzani - Abbiamo messo benzina nelle gambe per arrivare bene fino a dicembre. In quest’ultimo periodo sto vedendo tanta qualità e sono convinto che il nostro organico sia di buon livello». Il mercato, comunque, non dorme mai. Il ds Fabrizio Di Emma è riuscito a soffiare ad una folta comcorrenza il giovane centrocampista Domenico Stazi (classe 2000), che vanta esperienze importanti, come l’ultima al Città di Anagni. E’ inserito nella rappresentativa nel torneo continentale di calcio dilettantistico Uefa Region's Cup. «Stazi è un ragazzo che conosco molto bene – spiega Di Emma – Ha giocato nella rappresentativa insieme al nostro Matteo Compagno. Dopo l'esperienza in D con l'Anagni dove ha vinto il campionato di Eccellenza, questa di Sezze per lui è una grande occasione di crescita». Molto contento il neo acquisto rossoblu: «Sono davvero entusiasta per aver scelto una piazza importante. Mi piace mettere in campo tutta la mia grinta, sto bene, posso giocare già da domenica prossima, vista la mia presenza in Rappresentativa non mi sono mai fermato. Il mio impegno sarà totale per questa maglia».